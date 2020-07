Lupin III Nome in codice Tarantola film stasera in tv 4 luglio: cast, trama, streaming

Lupin III Nome in codice Tarantola è il film stasera in tv sabato 4 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lupin III Nome in codice Tarantola film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Rupan Sansei – Warusa P38

GENERE: Animazione

ANNO: 1997

REGIA: Hiroyuki Yano

DURATA: 93 minuti

Lupin III Nome in codice Tarantola film stasera in tv: trama

La feroce banda degli assassini, finanziata e spalleggiata dai più importanti governi del mondo, incastra Lupin al fine di addossargli la responsabilità dell’omicidio del vice presidente Ametalia. Lupin viene catturato dai componenti della spietata gang e reclutato a forza. Gli viene praticato un tatuaggio e iniettato un potente veleno che avrà un effetto mortale se Lupin cercherà di fuggire.

Lupin III Nome in codice Tarantola

streaming

Lupin III Fuga da Alcatraz streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

