L’incredibile vita di Norman è il film stasera in tv domenica 5 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’incredibile vita di Norman film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

USCITO IL: 28 settembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Joseph Cedar

CAST: Richard Gere, Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg, Josh Charles, Dan Stevens, Lior Ashkenazi, Harris Yulin

DURATA: 118 minuti

L’incredibile vita di Norman film stasera in tv: trama

Norman Oppenheimer è un originale faccendiere. Il suo compito è quello di cercare di soddisfare le necessità delle altre persone, soprattutto se uomini di potere. Un giorno avvicina un uomo politico israeliano e lo aiuta ad acquistare un costoso paio di scarpe. Quando il politico diventerà il premier del suo Paese Norman potrà ricevere quella considerazione che ha sempre desiderato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’incredibile vita di Norman recensione

L’incredibile vita di Norman è una commedia che affronta con intelligenza e profondità l’importanza delle relazioni e dell’approvazione degli altri. Viene affrontato il problema del bisogno che ciascuno ha di sentirsi importante e di poter contare. Nessuno avrebbe pensato a Richard Gere per il ruolo del faccendiere ebreo, protagonista di questo film. Eppure l’interpretazione artistica di Gere è eccelsa. L’attore si cala nei panni e nella psicologia di Norman in maniera straordinario. Norman non è un imbroglione, è un uomo solo che per sentirsi vivo ha bisogno del riconoscimento dell’altro. Se da un lato il protagonista dipende dall’approvazione altrui, dall’altro questo non è sufficiente per dargli una vera dignità di uomo. Solo attraverso il raggiungimento di una giusta misura di autostima un essere umano può riconoscersi come tale.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’incredibile vita di Norman streaming

L’incredibile vita di Norman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

L’incredibile vita di Norman film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=oeSv1v0tYxo

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili