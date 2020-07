La rivolta delle ex film stasera in tv 5 luglio: cast, trama, streaming

La rivolta delle ex è il film stasera in tv domenica 5 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La rivolta delle ex film stasera in tv: cast

La regia è di Mark Waters. Il cast è composto da Matthew McConaughey, Emma Stone, Michael Douglas, Jennifer Garner, Robert Forster, Noureen DeWulf, Breckin Meyer, Anne Archer, Daniel Sunjata, Amanda Walsh, Lacey Chabert, Rachel Boston, Camille Guaty, Emily Foxler, Catherine Haena Kim.

La rivolta delle ex film stasera in tv: trama

Il fotografo Connor Mead (Matthew McConaughey) vive all’insegna della libertà e del divertimento. Fedele al suo “karma”, l’uomo parte in missione per dissuadere il fratello Paul, in procinto di sposarsi, dal commettere ciò che Connor considera un insano gesto. Ma, la notte prima della cerimonia, il nostro eroe riceve la visita dello spirito di suo zio Wayne (Michael Douglas), a sua volta un impenitente tombeur de femmes. L’uomo ammonisce Connor: la sua condotta è sbagliata e, per dimostrarglielo, quella stessa notte riceverà la visita dei “fantasmi”: i fantasmi delle ragazze passate, presenti e future…

La rivolta delle ex streaming

La rivolta delle ex streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La rivolta delle ex film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

