Chiamatemi Anna su Rai 2: dove vedere gli episodi in tv e streaming

CHIAMATEMI ANNA RAI 2. La serie tv targata Netflix (titolo originale Anne with an E) approda per la prima volta in chiaro su Rai 2. La prima stagione va in onda da lunedì 6 luglio nel pomeriggio sul canale Rai. Ecco di seguito dove vedere le puntate in chiaro in tv, streaming e replica. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chiamatemi Anna Rai 2 dove vedere gli episodi in tv e replica

Chiamatemi Anna andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 15:15 circa con un episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chiamatemi Anna Rai 2 streaming

Inoltre, per Chiamatemi Anna streaming ogni episodio verrà messo in replica on demand gratuito su RaiPlay. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle due puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Chiamatemi Anna andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella C cercare il titolo e il gioco è fatto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chiamatemi Anna: trama

Dopo aver trascorso la propria infanzia in diversi orfanotrofi, la giovane Anna Shirley viene mandata per errore a vivere con gli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert. Dopo un’iniziale diffidenza nei confronti di Anna, i due fratelli cominceranno a conoscerla meglio, e la bambina cambierà per sempre le loro vite. Anna diventerà la migliore amica di Diana Barry.

Chiamatemi Anna: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chiamatemi Anna basta andare sull’hashtag ufficiale #ChiamatemiAnna, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Chiamatemi Anna segui le pagine Facebook:

Chiamatemi Anna: link utili