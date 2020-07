Interstellar è il film stasera in tv venerdì 14 dicembre 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Interstellar film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Interstellar

USCITO IL: 6 novembre 2014

GENERE: Fantascienza

ANNO: 2014

REGIA: Christopher Nolan

CAST: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Wes Bentley, Casey Affleck, Michael Caine, Matt Damon, Topher Grace, Mackenzie Foy

DURATA: 168 Minuti

Interstellar film stasera in tv: trama

Ormai da molti anni la Terra vive una grave situazione di crisi alimentare. Gli uomini sono quasi totalmente impegnati nella produzione agricola per cercare di risolvere la carenza di cibo. Molte attività sono state abbandonate come gli studi scientifici che sono stati completamente dimenticati, tanto che a scuola non si parla più ai bambini delle grande conquiste scientifiche dei decenni passati e persino lo sbarco dell’uomo sulla luna viene raccontato come fosse una storia inventata solo per propaganda.

L’ex astronauta Cooper, costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all’intuito della figlia che la NASA è ancora attiva in gran segreto. Il destino del pianeta Terra è segnato e non c’è modo di salvarla. Inoltre scopre che vicino a Saturno è apparso un warmhole, che potrebbe essere un punto di accesso ad altre galassie, e che la NASA ha già inviato tre spedizioni partite anni fa. Ma quale è stato l’esito di queste missioni? È forse stato scoperto un pianeta adatto ad ospitare gli uomini? C’è già un piano di evacuazione. Cooper deve dare una risposta a queste domande se vuole dare un futuro ai propri figli.

Interstellar film stasera in tv: curiosità

Il budget stanziato per il film è stato di 165 milioni di dollari e gli incassi sono arrivati a 675.120.000 dollari.

Nel 2015 Interstellar ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali oltre ad altre quattro candidature (miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro e miglior scenografia).

Anne Hathaway in una scena del film doveva immergersi nelle acque ghiacciate islandesi ed ha rischiato l’ipotermia a causa del non completa impermeabilizzazione del suo costume.

Interstellar streaming

Interstellar streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Interstellar film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=EIVMVIr3q3Y

