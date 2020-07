CHICAGO P.D. 6 EPISODI 7 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 martedì 7 luglio 2020 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. 6 trama episodi 7 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 3 Cattivi ragazzi. La banda che terrorizza il Little Village, fa un’altra rapina in una taqueria uccidendo il proprietario e rapendo una ragazza, Valerie Gilchrist, figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago. Evan Gilchrist offre una ricompensa di cinquecentomila dollari per il ritrovamento della figlia. Questo scatena una serie di finti testimoni e intralcia il lavoro della polizia. Grazie a un netturbino, Valerie viene ritrovata ma la ragazza non fornisce nessun dettaglio utile sui rapinatori. Facendo un po’ di pressioni su qualche criminale di zona, Voight riesce a ottenere i nomi dei due rapinatori. Uno di loro, Jorge, ha una relazione con Valerie che cercherà fino all’ultimo di proteggerlo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. 6 trama episodi 7 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 4 Giro di pattuglia. Brennan chiede a Burgess di portare con se’ una ragazza che vuole entrare in polizia a fare un giro di pattuglia. Tuttavia, Durante il giro, si imbattono in un fuoco incrociato e la ragazza, che potrebbe essere una testimone, scompare. Burgess viene convocata dalla Commissione degli Affari Interni. Nel frattempo, tutta la squadra e’ impegnata nella ricerca di uno dei rapinatori che ha sparato. Antonio diventa dipendente degli antidolorifici.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. 6 trama episodi 7 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 5 Padri e figli. La squadra di Voight indaga sull’omicidio di una ragazza usata come corriere per il traffico di droga. Le indagini conducono a Spiro, un presunto trafficante che gestisce un locale notturno, lo Scoprion Club. Quando Ruzek prende contatto con Spiro, figendosi un facoltosi acquirente, si rende conto che nel locale lavora suo padre Bob. Il giovane agente non sa come gestire la situazione. Upton lo esorta ad avvertire al più presto Voight.

Chicago P.D. 6 streaming

Chicago P.D. 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili