House Party: ospiti 7 luglio 2020 con Il Volo, Benji e Fede e tanti altri

Stasera in tv martedì 7 luglio 2020 va in onda su Canale 5 in prima serata la replica della seconda puntata di House Party con protagonisti Il Volo e Michelle Hunziker. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti dello show.

House Party: ospiti 7 luglio 2020 con Il Volo e Michelle Hunziker

Padrona di casa sarà la prima ballerina francese Tamara che mette ordine sulla scena con le visite dei tantissimi ospiti che interverranno. Dopo l’enorme successo del primo appuntamento, condotto da Maria De Filippi insieme a Sabrina Ferilli, questa settimana vedremo al timone di House Party Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone ossia Il Volo insieme a Michelle Hunziker.

Tra brillanti sketch i quattro si esibiranno anche in Smile, colonna sonora del film cult Tempi moderni scritta dal Maestro del cinema Charlie Chaplin. Inoltre i ragazzi de Il Volo offriranno al pubblico momenti emozionanti interpretando grandi classici della musica lirica come Libiamo Ne’ Lieti Calici e Nessun Dorma, ma anche canzoni rock e pop come Somebody To Love dei Queen, La Vie En Rose di Edith Piaf e New York, New York di Liza Minnelli.

House Party: ospiti 7 luglio 2020 tra cui Benji e Fede

Saranno moltissimi gli ospiti che varcheranno la soglia della casa di Canale 5 per la seconda puntata di House Party per cantare, ballare, giocare insieme a Michelle Hunziker e Il Volo. Parteciperà infatti il grande campione di calcio Alessandro Del Piero che improvviserà con il trio una partitella di calcio/tennis. Ci saranno anche: Giancarlo Giannini, che farà un viaggio nel passato e futuro del Festival di Sanremo; Vicenzo Salemme che reciterà una biografia non autorizzata de Il Volo.

Alessandro Siani che darà lezioni di napoletano. Interverranno ad House Party anche Salvatore Esposito (Genny Savastano di Gomorra), Enzo Iacchetti. Grandi momenti di musica con la rocker Gianna Nannini con cui Il Volo interpreterà Meravigliosa Creatura, con Mario Biondi con cui canteranno My Way di Frank Sinatra, mentre con il duo Benji & Fede canteranno in acustico i successi Amore WiFi e L’Amore Si Muove. Infine Il Volo accompagnati dalla pianista Shary Noioso eseguiranno Imagine e The Best Day Of My Life.

