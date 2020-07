Jarhead 2 Field of Fire film stasera in tv 7 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Jarhead 2 Field of Fire è il film stasera in tv martedì 7 luglio 2020 in seconda serata su Rete 4. Nel cast ci sono Jason Wong, Jesse Garcia, Bokeem Woodbine, Esai Morales, Josh Kelly. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jarhead 2 Field of Fire film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Jarhead 2 Field of Fire

ANNO: 2014

GENERE: azione, guerra

REGIA: Don Michael Paul

CAST: Jason Wong, Jesse Garcia, Bokeem Woodbine, Esai Morales, Josh Kelly

DURATA: 103 minuti

Jarhead 2 Field of Fire film stasera in tv: trama

Ferito in battaglia e disilluso dalla guerra, il caporale Chris Merriman viene messo a capo di un’unità con la missione di rifornire un remoto avamposto ai margini del territorio afgano controllato dai talebani. Mentre procedono verso l’ostile provincia di Helmand, il loro convoglio viene fermato e l’unità viene ordinato di collaborare ad un’operazione di importanza internazionale. Una donna afghana famosa per il suo atteggiamento di sfida nei confronti dei talebani deve essere aiutata a fuggire dal paese. Senza carri armati o supporto aereo, Merriman e il suo team avranno bisogno di tutto il coraggio e la potenza di fuoco che riusciranno a mettere insieme per aprirsi la strada attraverso il paese dilaniato dalla guerra, e portare la donna al sicuro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jarhead 2 Field of Fire film stasera in tv: curiosità

Il film è uscito solamente in Home video DVD.

La sceneggiatura è di Berkeley Anderson e Ellis Black.

Jarhead 2 Field of Fire film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV: link utili