Torno indietro e cambio vita è il film stasera in tv martedì 7 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Torno indietro e cambio vita film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Carlo Vanzina

CAST: Raoul Bova, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Max Tortora, Michela Andreozzi, Augusto Fornari, Emanuele Propizio

DURATA: 95 Minuti

Torno indietro e cambio vita film stasera in tv: trama

Marco ha una vita all’apparenza perfetta: una bella moglie, un figlio e un ottimo lavoro. Ma un giorno la moglie, con la quale sta insieme da quasi 25 anni, gli comunica che ha un altro uomo e che vuole la separazione. Marco deve lasciare la sua casa. Chiede aiuto Claudio, un caro amico che conosce dai tempi della scuola. Una sera, mentre passeggiano per strada, Marco confida all’amico che se potesse tornare indietro cambierebbe completamente la sua vita. In quell’attimo i due vengono travolti da un’auto e si risvegliano nel 1990, pochi giorni prima dell’incontro tra Marco e la sua futura moglie. Ha la possibilità di cambiare il corso degli eventi. Ma veramente è possibile fermare il destino?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Torno indietro e cambio vita film stasera in tv: curiosità

Il film è stato sceneggiato dal regista e dal fratello Enrico Vanzina.

I Vanzina riprendono il tema del viaggio nel passato rifacendosi al film A spasso nel tempo e relativo sequel, ed ammiccando ad una loro precedente commedia intitolata Il cielo in una stanza.

Torno indietro e cambio vita streaming

Torno indietro e cambio vita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Torno indietro e cambio vita film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/HYveGWdjkWk

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili