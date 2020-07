COME SORELLE PRIMA PUNTATA. Da mercoledì 8 luglio 2020 arriva su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sul primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Come Sorelle prima puntata: trama e anticipazioni 8 luglio 2020

Come Sorelle trama prima puntata. Ipek Gencer sta per sposare Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poco prima delle nozze riceve una lettera, che le rivela che sarebbe stata adottata e avrebbe due sorelle: Deren e Çilem. Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle. Dopo aver scoperto di essere stata adottata, Deren, quasi per disperazione, accetta l’invito di Ipek; e da lei arriva anche Azra, amica di Cilem dai tempi dell’orfanotrofio, senza rivelare chi sia in realtà.

Tra le tre ragazze nasce un’intesa, soprattutto per difendere Ipek, che sta per sposare un uomo violento che non ama, solo per vendicare la morte del padre adottivo. Dopo la cerimonia, l’ennesimo accesso d’ira di Tekin si trasforma in una tragedia: le ragazze per difendersi lo uccidono e occultano il cadavere.

