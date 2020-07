Delitti Inquietanti è il film stasera in tv mercoledì 8 luglio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Delitti Inquietanti film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Glimmer Man

GENERE: Poliziesco

ANNO: 1996

REGIA: John Gray

CAST: Ryan Cutrona, Nikki Cox, Brian Cox, Dennis Cockrum, Sid Conrad, George Fischer (II), Richard Gant, Bob Gunton, Steven Seagal, John Bluto

DURATA: 91 Minuti

Delitti Inquietanti film stasera in tv: trama

Glimmer Man, ex agente speciale dei servizi segreti, ora lavora per la polizia di New York con una nuova identità: Jack Cole (Steven Seagal). Il detective viene mandato a Los Angeles per indagare su un pericoloso serial-killer che è solito crocifiggere le sue vittime dopo averle uccise. A Cole viene affiancato Jim Campbell (Keenen Ivory Wayans), investigatore della locale sezione omicidi, che ha un carattere e modi di procedere sul lavoro completamente diversi dal collega Cole. L’indagine si complica perchè le vittime sono la ex moglie e il suo nuovo marito e tutto fa sospettare che Cole stesso sembri l’autore degli omicidi. La verità comincia a venire a galla, quando Cole scopre che il colpevole va in qualche maniera collegato al suo passato di agente segreto.

Delitti Inquietanti film stasera in tv: curiosità

Nella sceneggiatura originale Cole si chiamava Calhoun, Campbell era Leary e Donald Cunningham aveva il nome di Abraham.

Il film era stato pensato come una grande pellicola d’azione, ma molte scene vennero tagliate per problemi di budget, come per esempio l’esplosione della barca di Campbell.

Delitti Inquietanti streaming

Delitti Inquietanti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Delitti Inquietanti film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=-7q-3hf5gjg

