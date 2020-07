McFarland Usa è il film stasera in tv mercoledì 8 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rai 1. La pellicola diretta da Niki Caro ha come protagonista Kevin Costner. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

McFarland Usa film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Biografico

ANNO: 2015

REGIA: Niki Caro

CAST: Kevin Costner, Maria Bello, Ramiro Rodriguez, Carlos Pratts, Johnny Ortiz, Rafael Martinez, Hector Duran, Sergio Avelar, Michael Aguero, Morgan Saylor

DURATA: 129 Minuti

McFarland Usa film stasera in tv: trama

In seguito a un incidente a uno dei suoi ragazzi, Jim White (Kevin Costner) sa che i suoi giorni da allenatore di football sono contati. L’uomo decide di fare armi e bagagli e, insieme alla moglie (Maria Bello) e alle figlie, si trasferisce dall’Idaho a McFarland, in California. La cittadina, di popolazione prevalentemente latina, è praticamente l’unica sua speranza di ottenere un lavoro. Niente football, però. White si troverà ad allenare una squadra di corsa campestre.

McFarland Usa film stasera in tv: curiosità

Prodotto da Disney, il film si ispira a una storia realmente accaduta.

Nel 2015 la pellicola ha ricevuto la candidatura ai Teen Choice Award

come Miglior film drammatico e Migliore film sportivo. Al Box Office Usa McFarland Usa ha incassato 44,4 milioni di dollari .

