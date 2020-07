CHE DIO CI AIUTI 5 SESTA PUNTATA. Torna in replica su Rai 1 giovedì 9 luglio 2020 la fiction con Elena Sofia Ricci con la quinta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 5 sesta puntata: trama e anticipazioni 9 luglio 2020

Che Dio Ci Aiuti 5 sesta puntata – episodio 11 SOS. Suor Angela indaga su una ragazza che è disposta a vendere se stessa pur di salvare chi ama. Mentre Nico vorrebbe fare sul serio con Maria. Nel frattempo nella vita di Ginevra si ripresenta in modo minaccioso il suo passato e Nico prova a proteggerla scoprendo quel segreto che lei teneva nascosto. Athos e Emma hanno scoperto di aver una passione per la letteratura e Azzurra per non essere esclusa si improvvisa un’intellettuale.

Che Dio Ci Aiuti 5 sesta puntata – episodio 12 Come un fantasma. Suor Angela indaga su un infermiere dalla doppia identità. Quando in convento arriva la zia suora di Nico, Maria chiede aiuto a Gin per far colpo su di lei. Intanto Valentina rimane colpita da Alessio, il suo nuovo fisioterapista, proprio quando Gabriele vorrebbe confessarle i suoi veri sentimenti. Athos cerca di recuperare il tempo perduto con Azzurra, ma forse si spinge troppo oltre.

Che Dio Ci Aiuti 5 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della fiction sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

