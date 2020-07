Fast & Furious Solo parti originali è il film stasera in tv mercoledì 9 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fast & Furious Solo parti originali film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Fast and Furious

USCITO IL: 17 aprile 2009

GENERE: Azione

ANNO: 2009

REGIA: Justin Lin

CAST: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz https://www.cubemagazine.it/wp-content/uploads/2018/03/Fast-Furious-Solo-parti-originali-film-stasera-in-tv-curiosita-streaming.jpgAlonso, Gal Gadot, Shea Whigham, Sung Kang, Wilmer Calderon, Liza Lapira, Ron Yuan

DURATA: 107 Minuti

Fast & Furious Solo parti originali film stasera in tv: trama

Il ricercato Dominic Toretto (Vin Diesel) vive nella Repubblica Domenicana dove ha una nuova vita e una nuova attività, naturalmente illegale. Con il bottino dell’ultimo colpo decide di cancellare ogni traccia della sua presenza perchè sa che le autorità gli stanno col fiato sul collo. A causa dell’immatura scomparsa di una persona cara si ritroverà di nuovo a Los Angeles.

Intanto Brian O’Conner (Paul Walker) viene scarcerato col patto di infiltrarsi nuovamente sotto copertura tra i membri di una pericolosa banda di un trafficante di droga di Los Angeles noto con il nome di Braga. In questa nuova missione Brian dovrà fare coppia con Dominic Toretto, proprio l’uomo che aveva ingannato anni prima. I due, costretti a lottare con il nemico comune, Braga, lo spacciatore sociopatico che sta vendendo una droga letale, devono abbandonare ogni vecchio attrito e cercare di fidarsi l’uno dell’altro.

Fast & Furious Solo parti originali film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo capitolo della celebre saga sulle corse automobilistiche che vede il ritorno di Vin Diesel che non è stato presente nel secondo film della serie.

E’ il sequel dei primi due film e prequel di Tokyo Drift.

A fronte di un costo presunto è di 85 milioni di dollari, la pellicola ha incassato globalmente circa 360 milioni di $.

Anche questo capitolo della saga, come i precedenti, è stato accolto negativamente dalla critica.

Data la difficoltà di reperire le auto Dodge Charger per le varie scene, ne sono state costruite diverse sette copie in fibra di vetro.

I cantanti Don Omar e Tego Calderón interpretano i compagni di Toretto e sono gli autori di due brani della colonna sonora: Virtual Diva e Bandoleros.

Fast & Furious Solo parti originali streaming

Fast & Furious Solo parti originali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fast & Furious Solo parti originali, film stasera in tv: trailer

