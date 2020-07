Final Destination 3 è il film stasera in tv mercoledì 9 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Final Destination 3 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 24 marzo 2006

GENERE: Thriller, Horror

ANNO: 2005

REGIA: James Wong

CAST: Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche, Alexz Johnson, Sam Easton, Jesse Moss, Gina Holden, Texas Battle, Chelan Simmons, Crystal Lowe, Amanda Crew, Maggie Ma, Ecstasia Sanders, Jody Racicot, Patrick Gallagher, Harris Allan

DURATA: 115 Minuti

Final Destination 3 film stasera in tv: trama

Nel giorno del conseguimento del diploma, Wendy decide di festeggiare insieme al fidanzato e ad un gruppo di amici andando in un parco divertimenti. Al momento di salire su una giostra ha uno strano presentimento: visione premonitrice di un terribile incidente…

Final Destination 3 film stasera in tv: curiosità

In Italia al Box Office il film ha incassato 2,1 milioni di euro.

E’ il terzo capitolo della saga horror e segna il ritorno dietro la macchina da presa di James Wong, già regista del primo capitolo.

Come negli altri due capitoli della saga horror, alcuni protagonisti portano lo stesso cognome di famosi registi horror (Christensen, Fischer, Ulmer, Romero, Freund, Halperin).

Final Destination 3 streaming

Final Destination 3 film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/EJ9RU0_ZCp4

