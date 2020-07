Febbre Da Cavallo La Mandrakata è il film stasera in tv venerdì 10 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Febbre Da Cavallo La Mandrakata film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 31 ottobre 2002

GENERE: Commedia

ANNO: 2002

REGIA: Carlo Vanzina

CAST: Gigi Proietti, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Andrea Ascolese, Carlo Buccirosso, Emanuela Grimalda, Stefano Ambrogi, Enrico Montesano, Cesare Gelli

DURATA: 105 Minuti

Febbre Da Cavallo La Mandrakata film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Sono passati molti anni. Ma la “febbre da cavallo” di Bruno Fioretti, in arte Mandrake, non accenna a calare! Bruno nel frattempo si è fidanzato con Lauretta alla quale ha giurato di mettere la testa a posto. Ma non appena si presenta l’occasione giusta la febbre torna a salire…

Febbre Da Cavallo La Mandrakata film stasera in tv: curiosità

Questo film è il sequel di Febbre da cavallo, sempre con protagonista Gigi Proietti, pellicola del 1976 diretta dal regista Steno.

Magalini è il nome del notaio che il personaggio Pomata finge di essere. Lo stesso nome era stato usato per un farmacista truffato nel primo film della serie. Inoltre anche nella pellicola Al Bar Dello Sport con Lino Banfi e Jerry Calà, c’è un notaio di nome Magalini.

Nei titoli di coda del film compare, in un piccolo cameo, il gruppo comico del Trio Medusa, nei panni di tre dei giocatori.

Claudia Gerini avrebbe dovuto far parte del cast, ma si trovò costretta a rinunciare per impegni in altri lavori cinematografici.

Febbre Da Cavallo La Mandrakata streaming

Febbre Da Cavallo La Mandrakata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Febbre Da Cavallo La Mandrakata film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=KNF6nxOEaz0

