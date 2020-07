I Migliori dei Migliori Anni va in onda stasera in tv venerdì 10 luglio 2020 in prima serata su Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della prima puntata. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Migliori dei Migliori Anni: ospiti e anticipazioni stasera in tv 10 luglio 2020

Tornano I Migliori Anni in una versione estiva dal titolo I Migliori dei Migliori Anni, un mix di 7 puntate con il meglio di tutte le 8 edizioni del programma condotto da Carlo Conti, a partire da venerdì 10 luglio alle 21:25 su Rai 1.

Si rivedranno i momenti più suggestivi ed emozionanti, un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco gli anni più belli di sempre, tra ricordi, oggetti del passato e canzoni del cuore.

I Migliori dei Migliori Anni streaming

I Migliori dei Migliori Anni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

