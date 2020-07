Io sono tu è il film stasera in tv venerdì 10 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io sono tu film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Identity Thief

USCITO IL: 8 agosto 2013

GENERE: Commedia, Giallo

ANNO: 2013

REGIA: Seth Gordon

CAST: Jason Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau, Amanda Peet, Genesis Rodriguez, John Cho, Maggie Elizabeth Jones, Clark Duke, Eric Stonestreet, Morris Chestnut, Justin Wheelon, Mary-Charles Jones, Cullen Moss, Andrea Moore, Kevin Covais, Jason Davis, Lori Beth Edgeman

DURATA: 111 Minuti

Io sono tu film stasera in tv: trama

Sandy Bigelow Patterson (Jason Bateman) è un uomo tranquillo, sposato, con un terzo figlio in arrivo e in procinto di fare un importante passo in avanti sul piano professionale, potrebbe infatti diventare il vice direttore di una nuova e brillante società finanziaria. Ma tutto si infrange quando scopre che qualcuno gli ha rubato l’identità. Si tratta di Diana (Melissa McCarthy), una donna di Miami che ha iniziato a fare la bella vita, finanziando ogni suo desiderio con la carta di credito di Sandy. L’uomo avrà a disposizione una settimana di tempo per rintracciare la truffatrice e farle confessare la verità, ma l’impresa si rivelerà più complicata del previsto…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io sono tu film stasera in tv: curiosità

Originariamente il ruolo di Melissa McCarthy è stato scritto per un uomo. E’ stato Jason Bateman a insistere di cambiare la parte e darla all’attrice dopo averla vista in Bridesmaids – Le amiche della sposa.

In tutte le macchine che i due prendono, tranne la prima a noleggio, è presente una lattina di Red Bull accartocciata sul cruscotto.

Diana non indossa mai la cintura di sicurezza in nessuna delle scene in auto con Sandy.

Jon Favreau ha girato tutte le sue scene in 2 giorni.

Io sono tu streaming

Io sono tu streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io sono tu film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=5U3P6wKnCHw

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili