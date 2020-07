Scatti di follia è il film stasera in tv venerdì 10 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scatti di follia film stasera in tv: cast

La regia è di Doug Campbell. Il cast è composto da Linsey Godfrey, Joshua Hoffman, Elle Army, Maria Pallas, T.J. Hoban, Paul Toweh, Jamie Luner, Heather Hopkins, Zachary Roozen, Stevie Johnson.

Scatti di follia film stasera in tv: trama

Quando una fotografa di moda psicopatica e schizofrenica diventa un’insegnate delle scuole superiori, può arrivare a trasformare uno studente un po’ impacciato e timido, vessato da chiunque, in un modello da riviste. Peccato che la sua diventa un’ossessione, una mania perversa che la porta a desiderare senza freni il ragazzo, trascinandola addirittura in un vortice di omicidi volti a eliminare possibili concorrenti in amore.

Scatti di follia streaming

Scatti di follia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

