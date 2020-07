Una madre non proprio perfetta film stasera in tv 10 luglio: cast, trama, streaming

Una madre non proprio perfetta è il film stasera in tv venerdì 10 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una madre non proprio perfetta film stasera in tv: cast

La regia è di Richard Gabai. Il cast è composto da Helen Slater, Meaghan Martin, Camille Cregan, Samantha Bailey, Patrick Fabian, James Eckhouse, Jean Louisa Kelly, Ron Melendez, Leslie Kaye.

Una madre non proprio perfetta film stasera in tv: trama

Jillian è una sedicenne problematica, con una madre tossicodipendente che l’ha abbandonata. Quando viene arrestata per l’ennesima volta rischia di essere spedita in un riformatorio, ma Cheryl, la madre della sua migliore amica Melanie, riesce a farla uscire e l’accoglie come una figlia nella sua bella casa. Melanie è affetta da una malattia molto rara e Cheryl le si dedica anima e corpo, non dimenticando la figlia minore Hillary, che invece gode di ottima salute.

Quando Melanie muore, Hillary mostra i sintomi della stessa malattia e anche lei si aggrava e rischia di morire. Jillian è confusa e addolorata, ma comincia a sospettare che ci sia qualcosa di strano. Comincia così a indagare e scopre un’amara verità.

Una madre non proprio perfetta streaming

Una madre non proprio perfetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

