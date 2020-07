Delitto perfetto è il film stasera in tv sabato 11 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Delitto perfetto film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: A Perfect Murder

GENERE: Thriller

ANNO: 1998

REGIA: Andrew Davis

CAST: Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet, Sarita Choudhury, Laurinda Barrett, Reed Birney, Constance Towers, Will Lyman, Novella Nelson, Michael P. Moran, Maeve McGuire

DURATA: 107 Minuti

Delitto perfetto film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Steven Taylor (Michael Douglas) è un uomo d’affari che vive a New York insieme alla moglie Emily Bradford (Gwyneth Paltrow), che ha un ruolo fondamentale sulla vita facoltosa del marito. La donna lavora come interprete presso l’ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite e vorrebbe essere qualcosa di più che una moglie soprammobile. Per questo vive una relazione extra coniugale con David Shaw (Viggo Mortensen), un artista talentuoso ma senza soldi. Quando Steven scopre che Emily ha un amante, pianifica un modo diabolico per farla fuori. Va da David e lo convince a ucciderla per conto suo sotto lauto compenso. David accetta, ma non riesce ad ammazzarla, così Steven che nel frattempo è braccato dai creditori, cerca di far dare la colpa ad Emily per questo piano..

Delitto perfetto film stasera in tv: curiosità

Molti dei lavori artistici presenti nel film sono dello stesso Viggo Mortensen.

Si tratta di uno dei due film remake di Alfred Hitchcock a cui ha partecipato Viggo Mortensen. Il secondo è Psycho, uscito anch’esso nel 1998.

Per creare la giusta atmosfera prima delle scene di passione, Viggo Mortensen cantava canzoni d’amore a Gwyneth Paltrow.

Delitto perfetto streaming

Delitto perfetto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Delitto perfetto film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

