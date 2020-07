Mrs. Doubtfire è il film stasera in tv sabato 11 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mrs Doubtfire film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1993

REGIA: Chris Columbus

CAST: Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Lisa Jakub, Matthew Lawrence, Mara Wilson, Drew Letchworth, Juliette Marshall, Jeff Loo, Kenneth Loo

DURATA: 125 Minuti

Mrs Doubtfire film stasera in tv: trama

Daniel Hillard lavora a San Francisco come doppiatore. Dopo aver litigato con il suo capo, viene licenziato. Ma i guai non finisco qui, infatti sua moglie Miranda chiede il divorzio. Daniel è disperato perchè rischia di perdere la custodia dei suoi figli. La soluzione arriva quando l’uomo decide di travestirsi come una signora di mezza età e diventa la domestica di famiglia per stare vicino a Lydia, Christopher e Natalie.

Mrs Doubtfire film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira al libro di Anne Fine intitolato Un padre a ore.

La pellicola è stata premiata con l’Oscar per il miglior trucco.

Per testare la credibilità del personaggio iconico, Robin Williams è andato in una libreria vestito da Mrs Doubtfire e ha comprato un libro senza essere riconosciuto.

Mrs Doubtfire streaming

Mrs. Doubtfire streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito

mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mrs Doubtfire film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

