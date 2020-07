Troppo forte è il film stasera in tv sabato 11 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Troppo forte film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1986

REGIA: Carlo Verdone

CAST: Carlo Verdone, Alberto Sordi, Stella Hall, Sal Da Vinci, Mario Brega, John Steiner, Elsa Vazzoler, Ulisse Minervini, Francesca Dominici, Giordano Falzoni, Mario Vivaldi, Pietro Zardini, Franco Manino, Alvaro Gradolla, Giordano Faleoni, Giorgio Conti, Salvatore Aiesi

DURATA: 110 Minuti

Troppo forte film stasera in tv: trama

Oscar Pettinari è un giovane della periferia di Roma che ha il sogno di diventare un famoso attore di film d’azione o quantomeno di fare lo stuntman. Quando viene scartato a un provino da un importante produttore, un avvocato decisamente estroso, il conte Giangiacomo Pigna Corelli in Selci, che ha sentito Oscar raccontare delle sue imprese gli propone una truffa nei confronti di un importante produttore americano.

Oscar deve fingere di essere investito dalla sua potente auto per poi spillargli denaro. Oscar, a cavallo della sua moto, esegue il piano ma alla guida della grossa auto non c’è il produttore ma Nancy, una giovane e bella attrice italoamericana, protagonista del film che il produttore stava per realizzare, nonché amante dell’uomo. La ragazza viene subito sostituita e si trova senza soldi ospite della trasandata abitazione periferica di Pettinari. Con il passare dei giorni tra i due nasce un’amicizia. L’avvocato intanto porta Oscar a eccessi di ogni tipo pur di vincere la causa. Ma questa storia avrà delle conseguenze impensabili per i vari protagonisti: l’avvocato, Nancy e Oscar. Infatti..

Troppo forte film stasera in tv: curiosità

Le riprese sono state effettuate ad agosto 1985 a Cinecittà Studios, Cinecittà, Roma, Aeroporto di Fiumicino, Hotel Sheraton Roma.

Troppo forte film stasera in tv: streaming

