Una Voce per Padre Pio 2020: cantanti e ospiti 11 luglio su Rai 1

UNA VOCE PER PADRE PIO 2020. Va in onda stasera in tv sabato 11 luglio su Rai 1 l’evento che unisce musica e beneficenza. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della serata. DOVE VEDERE DIRETTA TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una Voce per Padre Pio 2020: cantanti e ospiti il 5 luglio su Rai 1

Sabato 11 luglio in prima serata su Rai1, andrà in onda Una Voce per Padre Pio 2020 condotta da Flavio Insinna affiancato da Nino Frassica e Nathalie Guetta. Questa sarà un’edizione speciale per il programma nato da un’idea di Enzo Palumbo, che compie 21 anni di televisione e racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. Sarà una 21ma edizione molto particolare perché ai tempi del coronavirus, nel rispetto delle necessarie misure restrittive attualmente in vigore, Una Voce per Padre Pio sarà ambientata per la prima volta nella sua storia in uno studio televisivo, e non a Pietrelcina (BN), borgo natio del Frate, set suggestivo e ambientazione abituale del programma.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una Voce per Padre Pio 2020: cantanti e ospiti il 5 luglio su Rai 1

L’edizione 2020 riunirà i grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Alessio Boni, Red Canzian, Gabriele Cirilli, Tosca D’Aquino, Fausto Leali, Rocio Morales Munoz, Romina Power, Ron, Andrea Sannino, Alberto Urso e un immancabile coro di voci bianche. Al pianoforte ci sarà il Maestro Alterisio Paoletti. Introdotto da un servizio di Greta Pierotti verrà testimoniato che la Onlus sostiene Progetto Italia per dare continuità al programma Aggiungi un Posto a Tavola, in aiuto ai quartieri di Napoli Ponticelli-Barra e San Giovanni e alla città di Pompei, con la collaborazione di Don Giovanni Russo Cappellano del Carcere di Secondigliano e Parroco della cittadina campana; Fratello Studio e Sorella Scuola per la scuola De Filippo a Napoli.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una Voce per Padre Pio 2020: cantanti e ospiti il 5 luglio su Rai 1

E, inoltre, Una Voce per Padre Pio Onlus promuove e supporta da anni Obiettivo Africa, che ha come “mission” la Maison Padre Pio: una casa famiglia residenziale che accoglie 28 minori; Les Anges De Padre Pio: un orfanotrofio residenziale che ospita 33 bambini, con una capienza massima di 70 minori; Les Anges de Padre PioII: casa residenziale che accoglie 40 persone diversamente abili; Aggiungi un Posto a Tavola Africa: estensione del progetto italiano in Costa D’Avorio.

Una Voce per Padre Pio 2020 sui social

Una Voce per Padre Pio 2020 torna quest’anno più social che mai. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite l’hashtag ufficiale #UnaVocePerPadrePio.

Per essere sempre aggiornato su Una Voce per Padre Pio segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina

Una Voce per Padre Pio: link utili