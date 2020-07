La spia russa è il film stasera in tv domenica 12 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La spia russa film stasera in tv: cast

La regia è di Shamim Sarif. Il cast è composto da Rebecca Ferguson, Oliver Jackson-Cohen, Charles Dance, Antje Traue, Anthony Head, Ben Batt, Amy Nuttall, Sam Reid, Thure Lindhardt, Jelena Gavrilovic, Milos Timotijevic.

La spia russa film stasera in tv: trama

Katya (Rebecca Ferguson) ha perso i suoi genitori durante le repressioni staliniste. Anche se lei si dichiara comunista, in realtà odia profondamente il regime, tanto da diventare una spia per gli americani. Il suo ragazzo Misha (Oliver Jackson-Cohen) l’aiuta a ottenere importanti informazioni. Tra i due tutto procede bene, fino a quando, come parte del suo incarico, Katya incontra il giovane e bello Sasha, che appartiene all’élite del Cremlino. Katya finisce per sposare Sasha ma non tutto andrà secondo i suoi piani…

La spia russa streaming

La spia russa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

