Rise dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

Da domenica 5 luglio 2020 arriva per la prima volta in chiaro su Canale 5 la serie tv americana con protagonista Josh Radnor, l'amato Ted di How I Met Your Mother.

Rise dove vedere le puntate in tv e replica

La trama di Rise: l’insegnante Lou Mazzucchelli (Josh Radnor) e la sua assistente mettere in piedi un musical con i loro studenti, nonostante le polemiche scatenate da genitori e docenti. Il telefilm si basa sul libro Drama High di Michael Sokolove. La serie tv va in onda da domenica 5 luglio 2020 in seconda serata su Canale 5 a mezzanotte circa.

Rise streaming

Inoltre, per Rise streaming ogni episodio è disponibile in replica on demand gratuito nella sezione video dedicata alla serie sul sito MediasetPlay. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per le repliche di Rise andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare, cliccare nella R cercare il titolo e il gioco è fatto.

