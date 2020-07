Rosy Abate 2 dove vedere le puntate in tv, streaming e replica

ROSY ABATE 2 DOVE VEDERE. Da domenica 28 giugno 2020 torna in replica la seconda stagione della fiction con protagonista Giulia Michelini. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TUTTO SU #ROSY ABATE

Rosy Abate 2 dove vedere le puntate in tv e replica

La fiction Rosy Abate 2 va in onda da domenica 28 giugno 2020 in onda in prima serata su Canale 5 alle ore 21:20 circa. Lo spin off di Squadra Antimafia è composto da 5 puntate dirette da Beniamino Catena.

Rosy Abate 2 streaming

Inoltre, per Rosy Abate 2 streaming ogni episodio è disponibile in replica on demand gratuito nella sezione video dedicata alla fiction sul sito MediasetPlay. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per le repliche di Rosy Abate andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare, cliccare nella R cercare il titolo e il gioco è fatto.

Rosy Abate La Serie su Canale 5 con Giulia Michelini

Rosy Abate è lo spin-off – il primo in Italia nel suo genere – della fortunata serie Squadra Antimafia e torna a raccontare un personaggio che ha appassionato milioni di italiani, che ne hanno seguito la trasformazione. Da ragazza di “buona famiglia” cresciuta all’estero lontana dalla violenza mafiosa della sua terra a temutissima Regina di Palermo, al centro di complesse trame di mafia e potere. Quando Rosy ha tentato di emanciparsi dal suo passato criminale ha dovuto però pagare il conto più terribile: l’omicidio di suo figlio Leonardo.

Prima rinchiusa in un ospedale psichiatrico e poi in un convento, ha cercato di convivere con un lutto impossibile da elaborare, isolandosi dal mondo. Quando ha sentito tornare la voglia di vivere, ha finto la propria morte per eliminare ogni traccia della vecchia Rosy, lasciando la Sicilia con una nuova identità. E’ da questo tentativo di ripartenza che prende le mosse la serie, mostrandoci una Rosy cambiata, a suo agio per quanto possibile in una vita semplice e tranquilla. Il passato però torna a bussare alla sua porta, distruggendo il precario equilibrio che Rosy è riuscita a costruirsi.

Rosy Abate: trama prima stagione

