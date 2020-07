ROSY ABATE 2 TERZA PUNTATA. La serie torna su Canale 5 domenica 12 luglio 2020 con le repliche della seconda stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sul terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Rosy Abate 2 terza puntata: trama e anticipazioni 12 luglio 2020

Ecco la trama della terza puntata di Rosy Abate 2. Rosy, precipitata nello sconforto dopo essere stata abbandonata da Leo, non si capacita della scelta del ragazzo. Suo figlio ha infatti scelto di stare dalla parte di Costello, ormai considerato dal ragazzo come un padre putativo, e del suo amore Nina. Ma Rosy deve anche guardarsi da Costello che l’ha condannata a morte per aver rivelato alla polizia i suoi traffici con i siciliani.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Rosy Abate streaming

La ficton Rosy Abate streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Rosy Abate sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della fiction Rosy Abate basta andare sull’hashtag ufficiale #RosyAbate #RosyAbate2, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Rosy Abate e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook: Rosy Abate Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Rosy Abate: link utili