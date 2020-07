Tower Heist Colpo Ad Alto Livello è il film stasera in tv domenica 12 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tower Heist Colpo Ad Alto Livello film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Tower Heist

USCITO IL: 25 novembre 2011

GENERE: Azione, Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Brett Ratner

CAST: Eddie Murphy, Matthew Broderick, Téa Leoni, Ben Stiller, Casey Affleck, Michael Peña, Alan Alda, Judd Hirsch, Gabourey ‘Gabby’ Sidibe, Marcia Jean Kurtz

DURATA: 104 Minuti

Tower Heist Colpo Ad Alto Livello film stasera in tv: trama

Un gruppo di addetti alla manutenzione di un lussuoso grattacielo residenziale di New York, il Tower,di proprietà del magnate Arthur Shaw, sono stati raggirati dallo stesso Arthur Shaw magnate di Wall Street. Josh Kovacs, il direttore del personale del Tower, che ha una forte ammirazione verso il ricco uomo d’affari, per il quale gestisce con rigore e professionalità impegni, dipendenti e clienti, fa una brutta scoperta. Un giorno infatti, l’FBI irrompe e Josh scopre incredulo che l’amato capo è accusato di bancarotta fraudolenta e che ha truffato, tra gli altri, anche tutti i suoi dipendenti, investendo i loro fondi pensione e lasciandoli senza un soldo. Per punire il ricco uomo d’affari che li ha defraudati delle loro pensioni, i lavoratori del Tower guidati dallo stesso direttore Josh Kovacs, organizzano un furto in grande stile.

Tower Heist Colpo Ad Alto Livello film stasera in tv: curiosità

Nel doppiaggio italiano del film è avvenuto il cambiamento del doppiatore storico di Eddie Murphy da Tonino Accolla a Sandro Acerbo.

Il film ha incassato in totale oltre 150 milioni di dollari.

Casey Affleck ha voluto fortemente prendere parte al film in quanto desiderava fare una commedia, ma raramente viene contattato per film che non siano “seri e drammatici”.

Tower Heist Colpo Ad Alto Livello streaming

Tower Heist Colpo Ad Alto Livello streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tower Heist Colpo Ad Alto Livello film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/tDlEPdDhF_o

