47 Ronin è il film stasera in tv lunedì 13 luglio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d’azione, che si ispira a una storia vera, vede come protagonista Keanu Reeves per la regia di Carl Rinsch. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

47 Ronin film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 13 marzo 2014

GENERE: Azione, Drammatico

ANNO: 2013

REGIA: Carl Rinsch

CAST: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi

PAESE: USA

DURATA: 118 Minuti

47 Ronin film stasera in tv: trama

Kai (Keanu Reeves) è un mezzosangue emarginato cresciuto in un feudo giapponese difeso da coraggiosi samurai. Quando però per colpa di un ambizioso tiranno il capo del villaggio viene invitato dallo shogun a uccidersi con onore, i samurai vengono scacciati ed alienati come Ronin. Oishi (Hiroyuki Sanada), il leader dei 47 Ronin rintraccia Kai, venduto come schiavo alle navi olandesi, e riunendo i guerrieri decidono di vendicare il loro signore e restituire il feudo a sua figlia, costretta a sposare il tiranno. Per farlo, i 47 Ronin dovranno affrontare prove durissime e battaglie all’ultimo sangue.

47 Ronin film stasera in tv: curiosità

Secondo quanto dichiarato da Keanu Reeves, le riprese sono state effettuate prima per le parti in giapponese, poi quelle in inglese.

Si tratta del settimo adattamento cinematografico sulla storia dei Ronin, ma è il primo di Hollywood.

Le frecce del film sono state create dall’esperto Michael Reape, che ne ha ideate alcune di grande qualità e piene di dettagli per i primi piani.

Il personaggio di Kai sembra ispirarsi a due figure realmente esistite: William Adams, un marinaio inglese che diventò il primo samurai occidentale, e Minamoto Yoshitsune, un guerriero del 12° secolo che fu addestrato alle arti marziali da Tengu.

47 Ronin streaming

47 Ronin streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

47 Ronin film stasera in tv: trailer

