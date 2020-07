Appuntamento con l’amore è il film stasera in tv lunedì 13 luglio 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Appuntamento con l’amore film stasera in tv: cast

La regia è di Garry Marshall. Il cast è composto da Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Taylor Lautner, Jessica Biel, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Emma Roberts, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Joe Jonas, Eric Dane, Topher Grace, Jamie Foxx, Carter Jenkins, Queen Latifah, Shirley MacLaine, Kathy Bates, George Lopez, Taylor Swift, Hector Elizondo.

Appuntamento con l’amore film stasera in tv: trama

Durante la giornata di S. Valentino alcune storie d’amore si intrecciano tra loro legate da un flebile filo d’unione. Ecco allora la storia di un italoamericano che dopo aver chiesto la mano alla sua ragazza che di lavoro consegna fiori viene pervaso dalla gioia; poi ci sono le vicende che vedono protagonisti una press agent stressata e sempre sola, un reporter sportivo d’assalto costretto a fare servizi di costume, una donna soldato di rientro dalle zone di guerra, una maestra elementare che sembra aver finalmente trovato l’uomo giusto, un bambino innamorato e un donnaiolo incallito. In questo variegato mondo di personaggi e vicende vedremo un campionario di modi diversi di approcciare l’amore, il corteggiamento e il rapporto con l’altro sesso.

Appuntamento con l’amore streaming

Appuntamento con l’amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Appuntamento con l’amore film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=m0ejSP59RzA

