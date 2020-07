The Lost Dinosaurs film stasera in tv 13 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

The Lost Dinosaurs è il film stasera in tv lunedì 13 luglio 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Lost Dinosaurs film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Lost Dinosaurs

GENERE: avventura

ANNO: 2012

REGIA: Sid Bennett

CAST: Richard Dillane, Natasha Loring, Matt Kane, Peter Brooke, Stephen Jennings

The Lost Dinosaurs film stasera in tv: trama

Sembra che da più parti venga riferito di avvistamenti di un plesiosauro nella giungla del Congo. La British Cryptozoological Society decide di inviare una spedizione in zona per scoprire cosa ci sia di vero. Jonathan Marchant è il capo degli esploratori aiutato dal suo braccio destro Charlie. Ma durante il volo si scopre che nascosto a bordo dell’elicottero si è nascoto il figlio ribelle del comandante, Jonathan. Controvoglia, Jonathan lo accetta nel gruppo di esploratori. Arrivati a sorvolare la giungla congolese l’elicottere viene urtato da uno strano animale volante e precipita. I sopravvissuti, sperduti in una zona inesplorata, ben presto potranno verificare che gli avvistamenti di esseri creduti estinti da 65 milioni di anni, sono veri…

The Lost Dinosaurs film stasera in tv: curiosità

La criptozoologia è una scienza che esiste davvero e ha lo scopo di verificare l’esistenza di animali mai scoperti, ma di cui si parla da molto come Yeti, Bigfoot, il mostro di Loch Ness e altri.

Sid Bennett è al suo primo lungometraggio e affronta un soggetto a lui usuale. Infatti il regista inglese è stato autore di alcuni documentari per il piccolo schermo proprio sugli animali preistorici.

The Lost Dinosaurs streaming

The Lost Dinosaurs streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Lost Dinosaurs film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=OSuAYdwpfUg

