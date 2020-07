All Together Now La Super Sfida: ospiti e anticipazioni 14 luglio 2020

All Together Now La Super Sfida va in onda stasera in tv martedì 14 luglio 2020 in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker e J-Ax. Scopri ospiti e anticipazioni dello show. SCOPRI COSA C’È IN TV

All Together Now La Super Sfida: anticipazioni 14 luglio 2020

Martedì 14 luglio in prima serata su Canale 5 arriva “All Together Now La Supersfida”. Nell’estate della rete ammiraglia Mediaset, appuntamento speciale con lo show musicale prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Michelle Hunziker con J-Ax.

All Together Now La Super Sfida: ospiti

Sedici concorrenti, otto della prima edizione del programma e otto della seconda si scontrano in sfide dirette e si sottopongono al giudizio della giuria, composta da 100 personaggi, tra questi: Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko, Alma Manera e tanti altri. Il concorrente più apprezzato dal coloratissimo “Muro Umano” che raggiunge quindi il punteggio maggiore ha la facoltà di decidere chi sfidare tra coloro che hanno trionfato nelle sfide one-to-one. Solo uno di loro si aggiudica il titolo di miglior voce di All Together Now.

All Together Now La Super Sfida: concorrenti

Gli otto concorrenti della prima edizione che prendono parte alla Supersfida sono: Gregorio Rega, Federica Bensi, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina e Carlo Paradisone. Mentre dalla seconda edizione arrivano: Sonia Mosca, Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Gaia Di Fusco, Rosetta Falzone, Nicola Gargaglia, Federico Martello e Domenico Prezioso.

All Together Now La Super Sfida streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma musicale sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

All Together Now sui social: seguilo con noi

All Together Now è anche social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #AllTogetherNow con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

All Together Now: link utili