CHICAGO P.D. 6 EPISODI 14 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 martedì 14 luglio 2020 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. 6 trama episodi 14 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 6 Vero o falso. La moglie di un consigliere politico viene aggredita e picchiata a morte. Le alte sfere della polizia contano su una rapida soluzione del caso e Voight mette subito in moto la squadra per trovare il responsabile nel più breve tempo possibile. Le prime indagini portano all’arresto di Devin, un ragazzo apparentemente disturbato, che però si dichiara innocente. Dopo una serie di interrogatori, Upton riesce a ottenere una confessione da Devin e il caso sembra risolto, ma le telecamere di un parco pubblico hanno ripreso il ragazzo nell’orario esatto dell’omicidio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. 6 trama episodi 14 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 7 Questione di secondi. Atwater indaga in incognito in una moschea per delle recenti segnalazioni sulla presenza di bombe. Nei video di alcune telecamere di sorveglianza compare un sospettato. Grazie a un’inquadratura più nitida, Atwater riconosce Tariq Hassam. Halstead e Antonio lo rintracciano, ma l’uomo scappa verso un tetto e si getta nel vuoto. I sospetti ricadono successivamente su Jake Miller, un eroe di guerra. Nel corso delle indagini, Halstead rifletterà a lungo sul ruolo che ha avuto la guerra nella sua vita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. 6 trama episodi 14 luglio 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 8 Nero o blu. La squadra per incastrare Kenny chiede a Malik, uno dei suoi uomini, di procurare un chilo di eroina. Kenny però sospetta che Malik nasconda qualcosa e lo fa uccidere. Cerca di uccidere anche Nathan, braccio destro di Malik, che però riesce a scappare. Il ragazzo si fa aiutare da Laila, sua amica e ex fidanzata di Kenny. Gli agenti decidono di sfruttare la ragazza e fanno infiltrare Atwater per arrivare a Kenny. L’operazione va a buon fine e gli agenti trovano un borsone pieno di pistole nel bar di Kenny. Purtroppo nessuna di quelle armi e’ stata usata per uccidere Malik. Su una pistola pero’ vengono trovate le impronte di Laila. Atwater che ha passato la notte con lei, l’affronta e la ragazza racconta la sua versione dei fatti. Per evitarsi la prigione, Laila decide di collaborare per incastrare Kenny, che però viene trovato morto.

Chicago P.D. 6 streaming

Chicago P.D. 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili