THE RESIDENT 2 EPISODI 14 LUGLIO 2020. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry va in onda in chiaro su Rai 1 da martedì 14 luglio 2020. Ecco di seguito le anticipazioni sugli epsiodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 2: trama episodi 14 luglio 2020 su Rai 1

The Resident 2 episodio 1 00:42:30. Un blackout mette in ginocchio il Chastain Memorial Hospital costringendo lo staff a curare i pazienti senza poter ricorrere all’utilizzo della tecnologia. Bell ordina la chiusura del pronto soccorso e il trasferimento dei degenti che dipendono dai macchinari, ma tutto si complica quando Conrad e Devon, andando contro le direttive, accettano di curare un bambino appena arrivato in medicina d’urgenza. Nel frattempo, Mina e Austin si trovano ad affrontare un intervento, ad altissimo rischio, su un bambino prematuro affetto da problemi cardiaci.

The Resident 2 episodio 2 Il Principe e il povero. Due ragazzi, Abby, 13 anni, e Jack, 14, arrivano al pronto soccorso. La prima è affetta da diabete, e la madre non ha i soldi necessari per pagarle l’insulina (il costo si aggira attorno ai 2.000 dollari al mese), il che porterà a un confronto tra Conrad e suo padre. Il secondo è affetto da un tumore al pancreas che ha iniziato a sanguinare e deve immediatamente essere sottoposto a un intervento. E le capacità di Bell sembrano essere la sua ultima occasione per sopravvivere. A proposito di Bell. Il chirurgo, nonché CEO del consiglio del Chastain, finisce nei guai e viene arrestato. L’uomo si era messo in contatto con una escort per passare una bella serata. Purtroppo la prostituta in questione era un’agente sotto copertura della buon costume! Nel mentre, Devon e Priya convolano a giuste nozze, e Mina e Micah continuano la loro relazione.

The Resident 2 episodio 3 Tre parole. Nic e Conrad si trovano a ripensare al proprio passato quando al pronto soccorso arriva una coppia, felicemente sposata, che presenta strani sintomi. Nel frattempo, Bell e Marshall, come prevedibile, arrivano a uno scontro quando le rispettive idee di business risultano totalmente divergenti. Devon tratta un paziente che è convinto di essere colpito da fulmini, in realtà si tratta di un malfunzionamento del suo pacemaker e defibrillatore. AJ viene convocato da Bell, a quanto pare il chirurgo non ha soddisfatto la quota di interventi robotici richiesti e potrebbe perdere il posto.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

