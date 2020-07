Chicago Fire 7 trama episodi 15 luglio 2020 su Italia 1

CHICAGO FIRE 7 EPISODI 15 LUGLIO 2020. Arriva su Italia 1 mercoledì 15 luglio 2020 la settima stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 7 trama episodio 6 Tutte le prove. Gorsh sostituisce Boden nel comando della 51, ma è chiaramente inadatto al ruolo. Tra la giornalista Naomi e Casey, i contatti si fanno sempre più frequenti.

Chicago Fire 7 trama episodio 7 La cosa più importante. Severide, per superare il dolore della morte del padre, si butta a capofitto nell’organizzazione del funerale, mentre Kidd gli promette di aiutarlo cercando la medaglia a cui Benny teneva tanto. Per farlo, però, deve bussare a tutte le porte delle sue numerose ex fidanzate. Brett, dopo aver soccorso un pedone investito con l’auto da una ragazza, si accorge che forse quest’ultima era distratta dal telefonino. La scoperta la mette in crisi: scrivere o no la causa dell’incidente nel rapporto?

Chicago Fire 7 trama episodio 8 La soluzione per tutto. Severide, dopo aver avuto un blocco psicologico durante un incendio, si rende conto di non aver elaborato il lutto della morte del padre. E’ sempre più chiuso in sè stesso e Kidd non riesce a passare attraverso il suo muro. Intanto la squadra, essendo venuta a conoscenza dell’esistenza di un calendario del ‘novanta in cui Boden è in prima pagina, fanno di tutto per trovarlo, ma senza risultato.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Fire 7: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Fire 7 basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoFire, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

