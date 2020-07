COME SORELLE SECONDA PUNTATA. Mercoledì 15 luglio 2020 torna su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sul secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Come Sorelle seconda puntata: trama e anticipazioni 15 luglio 2020

Come Sorelle trama seconda puntata. Il mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge nella villa Sinan, il figlio della vittima, in pessimi rapporti con il padre. Nel mentre, Deren torna a Izmir, e Azra e Ipek si occupano di eliminare la macchina di Tekin. Azra scopre che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito Burak è stato ucciso: questo perché lei aveva rubato della droga a un trafficante.

La vera madre delle tre sorelle è Cahide, che sta per uscire dal carcere dopo aver scontato una pena per l’omicidio del marito Mehmet, che lei sostiene di non aver ucciso. Cemal, fratello di Mehmet, cercando di riunire le ragazze e la madre, di cui è sempre stato innamorato. Intanto a Gunesli Bahce si cerca di fare luce sulla scomparsa di Tekin, e Refik, suo braccio destro, fa in modo che Sinan venga arrestato come primo indiziato.

Come Sorelle streaming

Come Sorelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Come Sorelle: link utili