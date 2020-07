Firewall Accesso Negato è il film stasera in tv mercoledì 15 luglio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Firewall Accesso Negato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Firewallshare

GENERE: Azione

ANNO: 2006

REGIA: Richard Loncraine

CAST: Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Mary Lynn Rajskub, Robert Patrick, Robert Forster, Alan Arkin, Jimmy Bennett, Matthew Currie Holmes

DURATA: 105 Minuti

Firewall Accesso Negato film stasera in tv: trama

Jack Stanfield è un bravissimo progettista di sistemi informatici di massima sicurezza, inattacabili e in grado di bloccare qualsiasi attacco di hacker. Jack Stanfield lavora per la Landrock Pacific Bank di Seattle, per la quale ha attuato un sistema di protezione con una complessa rete di codici di accesso, tracciatori e firewalls. C’è un solo punto debole nel sistema creato da Jack: lui stesso. Il criminale Bill Cox sta monitorando da un anno la vita di Jack e della sua famiglia. Sta monitorando le loro attività online, ascolta le loro telefonate e spia ogni loro movimento utilizzando un vero e proprio arsenale di videoregistratori e microfoni con antenna parabolica che raccolgono le informazioni più personali.

Firewall Accesso Negato film stasera in tv: curiosità

Le scene sono state girate dal 6 Febbraio 2005 al 9 Giugno 2005 in Canada e USA.

Il film è costato 50 milioni di dollari ed ha incassato in totale è di 83 milioni dollari.

Firewall Accesso Negato streaming

Firewall Accesso Negato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Firewall Accesso Negato film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=AhMy42eNbeg

Stasera in TV sui social

