Jarhead 3 Sotto Assedio è il film stasera in tv mercoledì 15 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Jarhead 3 Sotto Assedio film stasera in tv:

TITOLO ORIGINALE: Jarhead 3: The Siege

GENERE: azione

ANNO: 2016

REGIA: William Kaufman

ATTORI: Charlie Weber, Scott Adkins, Tom Ainsley, Erik Valdez, Dante Basco, Sasha Jackson, Dennis Haysbert e Stephen Hogan

DURATA: 95 Minuti

Jarhead 3 Sotto Assedio film stasera in tv: trama

Il caporale dei Marines Evan Albright (Charlie Weber) decide di unirsi a un team dedicato alla sicurezza che lavora per un’ambasciata degli USA in Medio Oriente. Il gruppo dei Marines ritiene che quella sede sia tranquilla, ma Albright non è della stessa idea. Dopo pochi giorni, infatti, l’ambasciata resta vittima di un attacco terrorista con uomini armati e super addestrati…

Jarhead 3 Sotto Assedio film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata distribuita direttamente in Home video DVD, quindi non è mai uscita nelle sale cinematografiche.

Si tratta del terzo capitolo della saga di Jarhead dopo il primo omonimo film del 2015 con Jake Gyllenhaal e il secondo Jarhead 2: Field of Fire del 2014, anch’esso uscito solo in DVD.

Jarhead 3 Sotto Assedio streaming

Jarhead 3 Sotto Assedio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jarhead 3 Sotto Assedio film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=fk_CY3ZGAYo

