CHE DIO CI AIUTI 5 SESTA PUNTATA. Torna in replica su Rai 1 giovedì 16 luglio 2020 la fiction con Elena Sofia Ricci con la quinta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento.

Che Dio Ci Aiuti 5 settima puntata: trama e anticipazioni 16 luglio 2020

Che Dio Ci Aiuti 5 settima puntata – episodio 13 Battiti. Mentre Suor Angela insieme a Pietro cerca di salvare una ragazza che crede che la vita sia un gioco, Ginevra accetta di essere la finta fidanzata di Nico per aiutare Valentina ad affrontare una cena a quattro con Alessio. Azzurra invece scopre che Athos vuole farle una sorpresa, ma forse lei non è ancora pronta a sorprese di questo tipo…

Che Dio Ci Aiuti 5 settima puntata – episodio 14 Da grande. Teodora, la madre delle gemelline, torna in convento con una notizia sconvolgente per Gabriele. Mentre Maria è assente dal convento, Ginevra e Nico passano molto tempo assieme… Intanto Valentina è impegnata ad aiutare Eugenia a realizzare il suo sogno: incontrare Benji & Fede. Azzurra nel frattempo con l’aiuto di Suor Costanza fa di tutto per stare lontana da una tentazione: non usare la carta di credito che Athos ha dimenticato in convento.

