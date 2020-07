Final Destination Death Trip è il film stasera in tv giovedì 16 luglio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Final Destination Death Trip film stasera in tv: cast

La regia è di David R. Ellis. Il cast è composto da Nick Zano, Stephanie Honoré, Haley Webb, Lara Grice, Bobby Campo, Shantel VanSanten, Mykelti Williamson, Krista Allen, Andrew Fiscella, Justin Welborn, Jackson Walker, Phil Austin, William Aguillard, Brendan Aguillard, Juan Kincaid.

Final Destination Death Trip film stasera in tv: trama

Sono trascorsi dieci anni dall’esplosione del volo 180 e ben tre film, ma, a quanto pare, qualcuno crede ancora di poter ingannare la Morte. Questa volta ci prova il giovane Nick O’Bannon. Poco prima di una gara automobilistica, il ragazzo ha una terrificante premonizione: un terribile incidente in pista finirà per coinvolgere gli spettatori sugli spalti, uccidendo lui e i suoi amici. Comprensibilmente nel panico, Nick convince la sua ragazza Lori e gli altri del gruppo ad abbandonare il luogo dell’imminente tragedia. Se la cavano per un pelo. Credono di averla fatta franca. Si sbagliano…

Final Destination Death Trip streaming

Final Destination Death Trip streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Final Destination Death Trip film stasera in tv: trailer

