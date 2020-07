L’alba del Pianeta delle Scimmie è il film stasera in tv giovedì 16 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’alba del pianeta delle scimmie film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Rise of the Planet of the Apes

USCITO IL: 23 settembre 2011

GENERE: Fantascienza, Drammatico

ANNO: 2011

REGIA: Rupert Wyatt

CAST: James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Andy Serkis, Brian Cox, Tom Felton, David Hewlett, Tyler Labine, Chelah Horsdal, David Oyelowo, Jamie Harris, Richard Ridings, Karin Konoval, Christopher Gordon, Jesse Reid, Mattie Hawkinson, Madison Bell, Leah Gibson, Sonja Bennett

DURATA: 105 Minuti

L’alba del pianeta delle scimmie film stasera in tv: trama

Will Rodman (James Franco) è uno scienziato di San Francisco che sta facendo una rivoluzionaria ricerca per guarire l’Alzheimer malattia che sta distruggendo suo padre. Purtroppo una delle cavie che avrebbe dovuto mpostrare l’efficacia della ricerca impazzisce e provoca la sospensione della ricerca e dei finanziamenti. Will deve far abbattere tutte le scimmie coinvolte nell’esperimento, ma porta a casa un cucciolo di scimpanzè nato in cattività a cui verrà dato il nome di Cesare (Andy Serkis). Lo scienziato decide di provare comunque la sua cura sperimentale sul padre malato che grazie alle cure ritrova vigore energia e un aumento delle capacità cognitive. Intanto Cesare cresce e rivela un’intelligenza al di sopra della norma. che con l’evolversi lo porterà sempre più vicino alla consapevolezza di un essere umano. Lo scimpanzè acquisisce sempre più consapevolezza di un essere umano e sviluppa inoltre un grande carisma, doti da leader e capacità strategiche. Cesare diventerà il capo di una ribellione di primati che sotto la sua guida punterà alla conquista di San Francisco…

L’alba del pianeta delle scimmie film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un reboot della celebre saga cinematografica tratta dal romanzo del 1963 Il pianeta delle scimmie di Pierre Boulle.

In una scena sotto la cripta, Caesar si mette della celebre posa della scultura Il Pensatore di Auguste Rodin.

Andy Serkis si è ispirato allo scimpanzè Oliver per rendere più credibili le movenze di Caesar.

L’alba del pianeta delle scimmie streaming

L’alba del pianeta delle scimmie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’alba del pianeta delle scimmie film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=C3ykI2eZu4s

