Al momento giusto è il film stasera in tv venerdì 17 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Al momento giusto film stasera in tv: cast

La regia è di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini. Il cast è composto da Giorgio Panariello, Kasia Smutniak, Giovanni Cacioppo, Carlo Pistarino, Luisa Corna, Athina Cenci, Evelina Gori, Andrea Buscemi, Luca Calvani, Leonardo Cassio, Gianni Zullo, Roberto Posse, Diego Verdegiglio, Prudencia Molero, Riccardo Garrone, Alessandro Moretti, Roberto Russoniello.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Al momento giusto film stasera in tv: trama

Livio Perozzi (Panariello) è un improbabile giornalista di una piccola emittente televisiva toscana, TeleLuna. Qui, nonostante l’impegno, Livio non gode della stima della direttrice e la carriera è a un punto fermo. Ma, quando l,inviato si troverà nel posto giusto al momento giusto – è l’unico giornalista in possesso del video che testimonia il crollo della Torre di Pisa – tutto cambierà. Lo scoop gli apre le porte di un tg nazionale, ma una clausola capestro del contratto gli impone di portare a casa un altro servizio esclusivo, entro un anno. Livio, temendo di perdere il posto – e per conquistare Laura (Luisa Corna), della quale è pazzamente innamorato – decide di costruirne uno falso..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Al momento giusto streaming

Al momento giusto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Al momento giusto film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili