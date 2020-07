Il Giovane Montalbano La stanza numero 2 con Michele Riondino va in onda stasera in tv lunedì 17 luglio 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio tratto dai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Giovane Montalbano La stanza numero 2: trama

Durante una passeggiata sul lungomare, Salvo Montalbano e la fidanzata si imbattono in un incendio scoppiato in un hotel. Tutti i clienti sono riusciti a mettersi in salvo, ad eccezione di uno, che è rimasto intrappolato tra le fiamme. Vano sarà l’intervento di Salvo: l’uomo morirà nella propria stanza e le indagini del commissariato di Vigata accerteranno che l’incendio è doloso.

Il Giovane Montalbano L’uomo che andava appresso ai funerali streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand.

