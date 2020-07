Febbre Da Cavallo è il film stasera in tv sabato 18 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Febbre Da Cavallo La Mandrakata film stasera in tv: cast e scheda

La regia è di Steno. Il cast è composto da Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Maria Teresa Albani, Gigi Ballista, Niki Gentile, Adolfo Celi, Luciano Bonanni, Francesco De Rosa, Ennio Antonelli, Nerina Montagnani, Fernando Cerulli, Giuseppe Castellano, Renzo Ozzano, Franca Scagnetti, Marina Confalone.

Febbre Da Cavallo La Mandrakata film stasera in tv: trama

Mandrake, Pomata e Felice, tre amici con il comune vizio delle scommese clandestine sui cavalli e allo stesso tempo alla disperata ricerca di denaro per far fronte ai debiti contratti con le scommesse, cercano di truccare una corsa. Uno di loro dovrà prendere il posto del fantino di un cavallo dato per sicuro vincente, facendo in modo che vinca invece un brocco su cui loro punteranno molti soldi.

Febbre Da Cavallo film stasera in tv: curiosità

Al film è seguito Febbre da cavallo La Mandrakata, sempre con protagonista Gigi Proietti mentre la regia è di Carlo Vanzina.

Febbre Da Cavallo streaming

Febbre Da Cavallo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Febbre Da Cavallo film stasera in tv: trailer

