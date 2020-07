Incubo Biondo è il film stasera in tv sabato 18 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Incubo Biondo film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: One Small Indiscretion

GENERE: Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Lauro Chartrand

CAST: Ashley Scott, Tiera Skovbye, Cru Ennis, Johnny Visotcky, Kenneth Miller, Jade Kammerman, Kristen Renton, Alma Sisneros

DURATA: 90 Minuti

Incubo Biondo film stasera in tv: trama

La relazione con Caroline, una donna separata, distrugge il rapporto tra James e la moglie Margot. A risentirne maggiormente è la figlia Elle che, divenuta grande, medita vendetta contro Caroline.

Incubo Biondo film stasera in tv: curiosità

Tiera Skovbye è famosa al grande pubblico grazie alla sua partecipazioni alle serie tv di successo C’era una volta nei panni di Robin e Riverdale in quelli di Polly Cooper.

Incubo Biondo streaming

Incubo Biondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Incubo Biondo film stasera in tv: trailer

