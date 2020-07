Paolo Borsellino è il film stasera in tv domenica 19 luglio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Paolo Borsellino film stasera in tv: cast

La regia è di Gianluca Maria Tavarelli. Il cast è composto da Ennio Fantastichini, Giorgio Tirabassi, Andrea Tidona, Giulia Michelini, Pietro Biondi, Antonino Bruschetta, Daniela Giordano, Santi Bellina, Carmelo Galati, Cesare Apolito, Elisabetta Bali.

Paolo Borsellino film stasera in tv in ricordo del giudice

Domenica 19 luglio in prima serata su Canale 5 rende omaggio al giudice Paolo Borsellino con l’omonima serie tv. La scelta di palinsesto è significativa e per nulla casuale. Era il 19 luglio del 1992, alle ore 16.58, quando Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta vengono assassinati a Palermo. In occasione del 28° anniversario della Strage di Via D’Amelio, Canale 5 sceglie quindi di ricordarlo con la miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Paolo Borsellino film stasera in tv: trama

La pellicola è ambientata a Palermo negli anni che vanno dal 1980 al 1992. Si parte da quando al giudice Borsellino viene dato l’incarico di continuare le indagini iniziate dal capitano dei carabinieri Basile, ucciso a sangue freddo a Palermo dopo aver consegnato un dossier sulle attività della cosca dei Corleonesi capeggiata da Totò Riina.

Nella trama dello sceneggiato ci sono inoltre, gli anni del primo maxiprocesso iniziato grazie alle dichiarazioni del pentito di mafia Tommaso Buscetta e la creazione della Direzione nazionale antimafia fortemente voluta da Falcone e Borsellino. Racconta anche la strage di Capaci in cui perde la vita Falcone e la presa di coscienza da parte del giudice Borsellino di essere destinato a morire.

Paolo Borsellino streaming

Paolo Borsellino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

