Desconocido Resa dei conti è il film stasera in tv lunedì 20 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 3.

Desconocido Resa dei conti film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: El desconocido

USCITO IL: 31 marzo 2016

GENERE: Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Dani de la Torre

CAST: Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Goya Toledo, Elvira Mínguez, Fernando Cayo, Paula Del Rìo, Antonio Mourelos, Luis Zahera

DURATA: 102 Minuti

Desconocido Resa dei conti film stasera in tv: trama

Carlos (Luis Tosar), un direttore di banca ambizioso e spregiudicato. Ha frodato i suoi clienti con investimenti fallimentari, finisce per ritrovarsi, a sua volta, vittima di un ricatto terrificante e senza apparente via d’uscita. Una mattina decide di accompagnare i figli a scuola, impegno solitamente svolto dalla moglie. Appena salito in macchina una telefonata anonima e inattesa trasformerà la sua giornata in una folle corsa contro il tempo e contro un nemico apparentemente invisibile, che rivuole i suoi soldi.

Desconocido Resa dei conti film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato ad una storia vera, quella della vendita delle “Participaciones Preferentes”, un prodotto finanziario ad alto rischio venduto da alcune banche spagnole ai propri client.

Opera prima del regista Dani de la Torre e interpretato dallo straordinario Luis Tosar, ha vinto ai Goya il premio per il Miglior Montaggio e Miglior Sonoro, grazie al ritmo particolarmente adrenalinico e coinvolgente del film. Inoltre ha vinto anche il Premio Goya nel 2016 per il Miglior attore protagonista a Luis Tosar, Migliore attrice non protagonista a Elvira Mínguez, Miglior attore non protagonista a Javier Gutiérrez oltre a molte altre nomination.

Desconocido Resa dei conti streaming

Desconocido Resa dei conti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Androi

Desconocido Resa dei conti film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kd2sQP91Abo

