Il buio nell’anima è il film stasera in tv lunedì 20 luglio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il buio nell’anima film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Brave One

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2007

REGIA: Neil Jordan

CAST: Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews, Nicky Katt, Mary Steenburgen, Brian Delate, James Biberi, Rafael Sardina, Larry Fessenden

DURATA: 119 Minuti

Il buio nell’anima film stasera in tv: trama

Erica Bain vive a New York e fa la gironalista radiofonica nel programma Street Walk. Ama il suo compagno David e la vita per lei scorre serena. Ma un giorno David viene massacrato da due malviventi al Central Park. Lei stessa a stento sopravvive all’aggressione. Erica compra illegalmente una pistola per affrontare la strada e la paura. Un nuovo trauma, l’assassinio di una donna in un drugstore, scatena la sua rabbia e il desiderio di vendetta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il buio nell’anima film stasera in tv: curiosità

Il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati da Roderick Taylor, Bruce A. Taylor e Cynthia Mort, il montaggio è stato eseguito da Tony Lawson.

La colonna sonora è curata dal compositore Dario Marianelli, con l’aggiunta del brano di Sarah McLachlan Answer.

Le riprese del film si sono svolte in USA a New York in 183 Grand Street; Broadway Stages, Brooklyn; New York City; Manhattan; Nassau Bar di New York City.

Il buio nell’anima streaming

Il buio nell’anima streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il buio nell’anima film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=rONbUErO6HA

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili