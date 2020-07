La Mummia 3 La Tomba Dell’imperatore Dragone è il film stasera in tv lunedì 20 luglio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Mummia 3 La Tomba dell’Imperatore Dragone film stasera in tv: cast

La regia è di Rob Cohen. Il cast è composto da Brendan Fraser, Maria Bello, Jet Li, Michelle Yeoh, John Hannah, Luke Ford, Russell Wong, Isabella Leong, Albert Kwan, Liang Tian.

La Mummia 3 La Tomba dell’Imperatore Dragone film stasera in tv: trama

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale Rick O’Connell e sua moglie Evelyn sono rassegnati a trascorrere una vita di routine calma e tranquilla in uno splendido palazzo. Ma l’influenza del passato continua a farsi sentire e ad influenzare le loro esistenze. L’avventura questa volta viene dall’estremo oriente, dalla Cina antica. Infatti il potente imperatore cinese Qin Han, di una antica dinastia di imperatori, aveva cercato di ottenere l’immortalità ricorrendo alle arti magiche della strega Zi Juan che gli donò il potere dei cinque elementi e il dono dell’immortalità.

Ma l’imperatore fece uccidere uno dei suoi generali, il Generale Ming, che era l’amante della strega. Furiosa con l’imperatore Zi Juan trasformò l’imperatore e 10.000 dei suoi guerrieri in statue di terracotta. Nel 1947 gli O’Connell sono andati a Shanghai per restituire ai cinesi l’Occhio di Shangri La. Loro non lo sanno ma quel antico reperto è proprio ciò che può risvegliare il terribile antico imperatore. Inoltre Alex, il figlio di Rick e Evelyn, insieme al paleontologo Wilson e ad un gruppetto di archeologi cinesi, sta facendo delle ricerche all’interno di alcune rovine dove è sepolta la tomba dell’imperatore Qin..

La Mummia 3 La Tomba dell’Imperatore Dragone streaming

La Mummia 3 La Tomba dell’Imperatore Dragone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Mummia 3 La Tomba dell’Imperatore Dragone film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=12tNetAu7G8

Stasera in TV sui social

